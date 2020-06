Ancelotti:”Bisogna combattere il razzismo.A Koulibaly feci capire che avremmo vinto noi”

L’ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti,in un’intervista, ha parlato di razzismo e dei cori a Koulibaly in occasione di Inter-Napoli del 26 dicembre 2018:

“Quella sera parlai con Kalidou e gli diedi il massimo sostegno e gli feci capire che noi tutti eravamo dalla sua parte.Lui ovviamente era triste per l’accaduto , ma è uno con un carattere forte e sa affrontare ogni avversità.Io comunque avevo promesso che ci saremmo battuti al fine di cambiare le cose.Oggi siamo nel 2020 ed episodi di razzismo non sono tollerabili. Sta di fatto che da quella sera qualcosa si è mosso e ad oggi Koulibaly non ha ricevuto fischi ed insulti.Secondo me è importante motivare qualcuno nel credere che le cose si possono cambiare e che non bisogna mai arrendersi”