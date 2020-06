Agroppi: “Milik potrebbe essere (di nuovo) il sostituto di Higuain”

Aldo Agroppi (TuttoSport) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Milik ha il contratto in scadenza tra un anno e non ha intenzione di rinnovarlo, vorrebbe andare alla Juventus possibilmente già nella prossima finestra di mercato. Andar via con una stagione d’anticipo vorrà dire trovare un accordo, ma non c’è solo la Juventus interessata per Milik. La Juventus vorrebbe offrire contropartite tecniche, ma al Napoli non va bene. De Laurentiis chiede una cifra tra i 40 ed i 50 milioni. La testa per ora è al calcio giocato, manca ancora tempo e le posizioni sono attualmente lontane. Milik potrebbe essere per la seconda volta consecutiva il sostituto di Higuain, tutto è legato ad una sua uscita anticipata, nonostante una buona stagione. Pjanic non so se andrà via, per Cristiano Ronaldo non mi risulta né la volontà del giocatore di andar via, né la volontà della Juventus di mandarlo via”.