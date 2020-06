Vincenzo De Luca (pres. Regione): “Contro Napoli volgare sciacallaggio”

Nel corso della conferenza stampa su Canale 21, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è tornato sulla vicenda della festa dei tifosi azzurri. “Io vorrei perdere un po’ di tempo verso un somaro geneticamente puro che è tornato a ragliare. Nei confronti della tifoseria partenopea c’è stato uno sciacallaggio mediatico, davvero che non ha avuto alcun senso. Penso a Torino, dove in quella circostanza della finale Juventus-Real Madrid, ci furono morti e feriti, oppure alla protesta del 2 Giugno in piazza. Lì non un tifoso, ma il segretario di partito, assieme alla “vispa Teresa”, erano in piazza a fare assembramenti. Poi ha accusato me della festa di piazza, ma non sa forse che questo non è compito mia, ha la faccia come il sedere”.

La Redazione