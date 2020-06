Si procede lentamente sul prolungamento dei contratti e dei prestiti in scadenza

Avanza, ma sempre a passi lenti, l’accordo quadro per il prolungamento dei contratti e dei prestiti in scadenza il 30 giugno. Ieri, in Assemblea, i club del massimo campionato hanno votato il documento, approvandolo, ma non c’è stata alcuna delibera in questo senso: occorrono altri passaggi. Peraltro, si tratta di una “cornice normativa”, un percorso da seguire, ma resta necessaria un’intesa singola, tra i giocatori e i club coinvolti. E, nelle varie situazioni, potrebbe anche incidere il fatto che siano stati pagati o meno gli stipendi di marzo e aprile. Se non altro, in questo caso non c’è l’urgenza per la ripresa del campionato, ma al 30 giugno mancano una decina di giorni e il rischio è quello di arrivare ancora una volta all’ultimo momento.

Fonte: CdS