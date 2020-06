Scurdammece ‘o passato: tra squadra e patron scoppia la pace

Spira vento nuovo in casa Napoli. Porta via le incomprensioni del passato. Quel cerchio a centrocampo. Poche parole. La grande schiarita. Merito della vittoria in Coppa, merito delle parole di Gattuso, del comportamento degli azzurri durante il lock down, ma la distensione tra il patron azzurro ed i suoi ragazzi è apparsa evidente. Pare davvero sia scoppiata la pace. In merito alla situazione stipendi, la mensilità di marzo è stata pagata. Sulle multe, poi…«Le multe? Non ne abbiamo parlato, ma hanno cancellato l’era precedente e sono maturi adesso». Un segnale chiaro di distensione da parte di De Laurentiis che ha aggiunto: «Insieme ci siamo concentrati sulla ripresa. La squadra sta reagendo bene, è inutile ricordare il passato e anch’io l’ho rimosso». Grosso merito del tecnico che alla squadra azzurro ha ridato compattezza. Il presidente gliene rende merito. «Il trionfo era nell’aria: da quando è arrivato Gattuso sono cambiate molte cose. Tutti si sono compattati intorno a lui, alla società e all’idea di Napoli», ha spiegato il presidente nel dopo partita dell’Olimpico. Ora il Napoli proverà a rincorrere la Champions, chissà…

Il Mattino