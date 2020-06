Sarri rischia la panchina: Al momento 2 obiettivi su 4 falliti

Allarme Juve. Il popolo dei social è in subbuglio e Sarri torna prepotentemente in discussione. I tre mesi di sosta hanno sostanzialmente minato certezze e automatismi conquistati colpo su colpo, con estrema difficoltà. Dopo sconfitte pesanti (Napoli e Lione) e vittorie convincenti che avevano illuso, come l’ultima pre sosta contro l’Inter.

Due obiettivi falliti su quattro, questo il bilancio parziale di una stagione che rischia di complicarsi all’improvviso, mentre tifosi e addetti ai lavori si chiedono dove sia la mano di Sarri visto che al momento spettacolo e risultati non si sono visti. Preoccupazione legittima anche da parte della dirigenza. Che in estate è andata controcorrente puntando forte su un allenatore lontanissimo da abitudini e ideali bianconeri, fino a questo momento una scommessa persa.

I tifosi sui social puntano il dito anche su un mercato poco funzionale ai dettami tecnico tattici dell’allenatore, che sembra aver smarrito anche il suo punto fermo. Ronaldo infatti non aveva mai perso due finali consecutive nei club, deluso, amareggiato senza nemmeno lo sfogo del rigore da poter calciare in porta. E’ un momento delicatissimo per la Juve, in cui la stagione può ancora prendere qualsiasi piega: serve compattezza, serve la voce dei senatori e qualche nuova idea da parte di Sarri, anche per rivitalizzare un Ronaldo piuttosto imballato tra Milan e Napoli. Per lui ha parlato la sorella Elma sui social: “Da solo non può fare miracoli”, in questo momento alla Juventus basterebbe il miglior Ronaldo. Fonte: Il Mattino