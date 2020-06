Sacchi: “La Coppa Italia l’ha vinta chi si è dimostrata squadra”

Arrigo Sacchi, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, commenta la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. L’elogio principale è per Gattuso, che ha saputo rendere gli azzurri nuovamente “squadra”, in modo da punire una Juve con troppi solisti e senza motivazioni. “Il Napoli si aggiudica con merito la Coppa Italia sconfiggendo la favorita Juventus. Ha vinto la formazione con maggiore volontà, modestia e spirito di squadra. L’incontro è stato poco divertente e con scarse emozioni, anche il Covid e la lunga pausa non hanno aiutato. La Juventus si è presentata con tutta la propria artiglieria formata da molti solisti e con un gruppo non totalmente motivato”, ha dichiarato l’ex tecnico del Milan e della Nazionale che su Gattuso ha aggiunto: “ è un esempio di professionalità, modestia e umanità. Così Rino ha trasformato un gruppo in una squadra coesa, collaborante e generosa”. Ed inoltre: “Gli uomini di Rino sono entrati in campo preoccupati più di difendere che di giocare. Gattuso dovrà dare più coraggio ai propri calciatori difendendo con tanti ma anche attaccando con molti. Solo in questo modo crescerà l’autostima e la creatività. Gattuso dovrebbe dare uno stile al gioco che comprenda non solo la fase difensiva ma anche la fase offensiva che accrescerebbe conoscenza e ottimismo”.