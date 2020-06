Play off e play out, non c’è ancora nessuna decisione definitiva

Se ne parlerà ancora. Non arriverà oggi la delibera della Federcalcio su play-off e play-out. Via Allegri, infatti, anche per dare un segnale di coesione, ha deciso di attendere il Consiglio di giovedì prossimo per ufficializzare i termini della post-season. Del resto, si tratta di un atto dovuto, un passaggio formale obbligato, visto che è la principale alternativa ad un nuovo stop del campionato, eventualità che però dovrebbe essere scongiurata attraverso quarantena soft, e andrà comunicata anche all’Uefa. Ad ogni modo, come già emerso, è stato scelto un format asciugato, rispetto all’idea iniziale. Di fatto ci sarà solo un play-off scudetto, riservato alle prime 4 squadre in classifica, con semifinali in gara secca e sempre 2 risultati su 3 a favore delle formazioni meglio piazzate, e un play-out tra la 17ª e la 18ª per stabilire la terza retrocessa, mentre 19ª e 20ª saranno già condannate alla B. Fonte: CdS