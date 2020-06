Napoli-Maksimovic, cifre e durata del contratto per il “muro azzurro”

Se il Napoli ha conquistato la Coppa Italia, lo deve anche al difensore serbo ex Torino Nikola Maksimovic. Giocatore rigenerato prima da Ancelotti, quando fu schierato da terzino nelle sfide contro Liverpool e Psg in Champions League, poi ora da Gattuso. Giocatore che sembrava lasciato al suo destino, il primo anno fu mandato allo Spartak Mosca di Massimo Carrera, bocciato da Sarri, ora è uno degli intoccabili. Infatti per i primi di Luglio, ci potrebbe essere l’ufficializzazione del rinnovo, accordo di massima raggiunto con il suo agente Ramadani, contratto di 3 anni con opzione per il quarto, ingaggio da 2 milioni + bonus. Il Napoli potrà quindi blindare la difesa con il suo muro a tinte sempre più azzurre.

Fonte: Marco Giordano Il Mattino