Koulibaly è tornato ad essere il solito muro invalicabile

MURO KOULIBALY

Contro Inter e Juve si è rivisto anche il miglior Koulibaly. Uno di quelli che aveva sofferto di più nella prima parte di stagione ed era stato poi costretto a restare fuori a lungo per un infortunio muscolare. Tornato brillante atleticamente, puntuale nelle chiusure su Ronaldo e Dybala. Sempre pronto sui colpi di testa e a liberare l’area di rigore. Un muro con la Juve e in più molto utile nell’impostazione per la sua capacità di giocare palla a terra, in tutta la partita ha sbagliato solo un appoggio. Fonte: Il Mattino