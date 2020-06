MERCATO – Il Napoli vicinissimo a Gabriel del Lille. I dettagli della trattativa

Il Napoli è davvero scatenato, non solo ha alzato la Coppa Italia (Coca Cola Tim Cup), davanti alla Juventus, ma non molla anche il mercato e ci sono importanti aggiornamenti per le prossime mosse. Il club azzurro ha ormai bloccato per la difesa Gabriel Magalhaes del Lille, prezzo 22 milioni + 3 di bonus e ingaggio da 2 milioni a stagione. I partenopei hanno bruciato la concorrenza di Everton e Chelsea, ora la palla passa a De Laurentiis dovrà esaminare i parametri dell’affare, ma siamo davvero ai dettagli.

Fonte: calciomercato.com