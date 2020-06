SOLIDO MARIO RUI

Molto solido in fase difensiva Mario Rui che ha concesso pochissimo a Douglas Costa, un avversario scomodo per la sua capacità di puntare palla al piede dall’esterno verso il centro, per la sua rapidità nel gioco di gambe e per il repertorio di finte. Il terzino portoghese non ha sbagliato nulla, la catena di sinistra con Insigne è stata perfetta. Fonte: Il Mattino