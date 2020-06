Liga: Gerard Moreno fa gioire il Vallarreal, pari invece a Granada

Ore 19:30

Granada-Villarreal 0-1 Moreno (V) 11′

Mallorca-Leganes 1-1 Sevilla (M) 9′, Oscar (L) 87′

Granada-Villarreal. La sfida si sblocca all’11’ con la rete di Gerard Moreno che scattato sul filo del fuorigioco non perdona il portiere avversario con un missile nell’angolino, al 22′ Moreno cerca la doppietta con un tiro a giro a lato di poco. Al 34′ Ontiveros cerca il raddoppio per il Sottomarino Giallo ma la sua incornata termina alta di un niente, nel finale di tempo non arriva la reazione del Granada così si va a riposo col Sottomarino Giallo avanti nel punteggio. Nei secondi 45 minuti Herrera lascia partire una bordata a lato di pochissimo, al 61′ Paco Alcacer cerca la conclusione di potenza da fuori sfiorando la traversa. Nel finale i padroni di casa non riescono ad arrivare al pareggio così al triplice fischio il Submarino Amarillo conquista i 3 punti.

Mallorca-Leganes. Già al 9′ padroni di casa in vantaggio col preciso calcio di punizione di Sevilla che passa sotto la barriera e si insacca, al 26′ Amadou riceve palla dal limite e calcia verso l’angolino ma Reina in volo respinge. Nel finale di tempo non arriva la replica dei pepineros così al duplice fischio si va a riposo col Mallorca in vantaggio. Nella ripresa Lago Junior arriva al limite e calcia a giro mancando lo specchio di un nulla, al 75′ Carrillo riceve palla in area e cerca la soluzione di precisione ma Reina blocca in tuffo. Nel finale arriva il pareggio ospite con Oscar che direttamente su punizione insacca dopo la deviazione del palo per il definitivo 1-1.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Barcellona 64-Real Madrid 62-Siviglia 51-Atletico Madrid 49-Real Sociedad 47-Getafe 47-Villarreal 47-Valencia 43-Granada 42-Athletic Bilbao 39-Osasuna 35-Levante 35-Alavés 35-Betis 34-Valladolid 33-Eibar 28-Celta Vigo 27-Mallorca 26-Espanyol 24- Leganés 24

A cura di Emilio Quintieri