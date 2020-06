Gattuso dalla Coppa Italia al rinnovo, il passo è breve

Mister Gennaro Gattuso ha ringhiato sulla Juventus, vinto la Coppa Italia e soprattutto davanti agli ex Sarri e Higuain. Ora è molto probabile che arriverà per l’allenatore di Coregliano Calabro il rinnovo del contratto, promessa che AdL gli fece nel caso fosse andata bene in Coppa Italia. Questo avverrà, probabilmente a fine stagione, quando poi si siederanno ad un tavolino per l’accordo fino al 2023. Adesso c’è da pensare al campionato, testa più libera, ma con la voglia di far bene, a cominciare da martedì alle ore 19,30 quando ci sarà la sfida al “Bentegodi” contro l’Hellas Verona del futuro azzurro Rrahamani.

Fonte: Roberto Ventre il Mattino