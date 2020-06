Elogi da tutto il mondo del calcio per il Napoli vincente di Coppa

Il Napoli raccoglie gli elogi anche di un grande tifoso juventino, Lapo Elkann. Il cugino del presidente bianconero Andrea Agnelli dice: «Il mio tifo è fuori discussione ma faccio i complimenti agli azzurri e a Gattuso per la conquista della Coppa». Rino riceve anche l’omaggio di due vecchi amici: Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan in cui giocava lui, e Alex Del Piero, suo compagno nella Nazionale campione del mondo e anche suo avversario per scudetto e Champions nelle sfide Milan-Juve. «Complimenti a Gattuso, sono felice per lui. L’altra sera ai rigori ho esultato quasi come se fosse la notte di Manchester», ha detto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Galliani, attuale amministratore delegato del Monza, il club di Silvio Berlusconi appena promosso in serie B. «Rino è una persona speciale per molti aspetti, lo è proprio a livello umano e lo ha dimostrato in molte situazioni durante la sua carriera sia da giocatore che da allenatore e lo sta continuando a fare», ha detto Del Piero, commentatore di Sky Sport. «Si è sempre approcciato con grande umiltà e con grande decisione a questo lavoro. Quindi potenzialmente può solo crescere. È ovvio che da un punto di vista personale sono molto felice per lui, soprattutto per il momento che sta passando. E questo al di là di Napoli o meno, è un percorso personale di carriera che mi rende e rende un po’ tutti felici, perché è un ragazzo che ha molte qualità sotto ogni aspetto».

Fonte: Il Mattino