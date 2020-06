Dopo Napoli/Juve tifosi inferociti e #SarriOut  diventa virale  

Il giorno dopo è tutto un processo. Anzi, almeno sui social, quello nei confronti di Maurizio Sarri era già cominciato ben prima della lotteria dei rigori. La costruzione dell’hashtag ormai è semplice: cancelletto («#»), si prende il cognome di un allenatore, si aggiunge «Out» senza spazi. E in questo caso i detrattori del Comandante han dovuto rispolverare quel #SarriOut che solo il lockdown aveva messo in cassetto.

Perché il popolo bianconero non sembra proprio riuscire a gradire la presunta svolta con Sarri in panchina: questo non vuol dire che sia particolarmente nutrito il partito di chi rimpiange Max Allegri, ma fin dall’inizio la scelta sarrista ha lasciato parecchio scetticismo.

Fonte: CdS