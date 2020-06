De Laurentiis sceglie la Coppa Italia più bella: “L’ho concessa a Gattuso & Co ma solo per una notte!”

Il Corriere dello Sport riporta in la commozione di De Laurentiis subito dopo la Coppa Italia, sono volati tre lustri e oltre dalle notti terribili del fallimento, sarebbero tanti eppure sono niente, perché ormai da undici anni c’è un’Europa che spalanca le proprie braccia al Napoli, mentre il quarto trofeo si fa posto in bacheca. Ecco uno stralcio della lunga intervista:

Tra tre Coppe Italia e una Supercoppa, Aurelio De Laurentiis avrà l’imbarazzo della scelta per indicare la più bella.

«In genere, si dice che il primo amore non si scorda mai. Ma il trionfo dell’altra sera ha un sapore diverso e speciale. Arriva dopo un periodo dolorosissimo per l’umanità intera, Sud compreso, e rappresenta un passo verso la normalità. Sa di riapertura, pare un sipario che si alza. O meglio ancora, sa di alba: è come se stesse risorgendo il sole».

E per il Napoli, che a un certo punto pareva al tramonto d’un ciclo, sa di resurrezione. Dica la verità: ha mai avuto paura?

«Mai. Perché sono sempre lucido nelle mie scelte, non agisco mai d’istinto e, anzi, nelle difficoltà, viene fuori la parte razionale e ragionevole di me. Mi assumo sempre le mie responsabilità, ci metto la faccia, l’ho fatto anche quando ho dovuto separarmi da Ancelotti: in tanti pensavano stessi sbagliando, Carlo stesso me lo disse, però evidentemente era necessario quell’intervento».

Le hanno tolto il piacere, intanto, di tenersi la Coppa Italia al suo fianco.

«L’ho concessa ai ragazzi e a Gattuso per una notte, ma una soltanto. Poi la voglio qua, vicina alle altre, per gustarmela e ricordarmi di quante cose siamo stati capaci in questi sedici anni».

Fonte: CdS