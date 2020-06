Dalla Spagna, Setien: “Preoccupato per il Barcellona, la vittoria in Coppa gasa il Napoli”

La vittoria azzurra della Coppa Italia preoccupa il Barcellona che l’8 agosto affronterà il Napoli per il ritorno degli ottavi di Champions. «Il Napoli è forte, ha disputato una buona partita in finale di Coppa Italia. Ci ha messo in difficoltà già al San Paolo e al ritorno non sarà facile, ma ce la giocheremo» ha detto il tecnico dei blaugrana Quique Setien commentando il successo degli azzurri di Gattuso sulla Juve ai calci di rigori. Un omaggio al lavoro di Rino e alla forza degli azzurri, che a Fuorigrotta il 25 febbraio passarono in vantaggio con una prodezza di Mertens, quella sera arrivato a 121 reti in maglia azzurra. La partita dell’8 agosto si dovrebbe giocare a Barcellona ma probabilmente a porte chiuse e questo potrebbe essere un handicap per Messi e compagni. L’Uefa, però, non ha escluso di far giocare il match in campo neutro, in Portogallo: dipenderà dalla curva dei contagi per il Coronavirus in Spagna.

Fonte: Il Mattino