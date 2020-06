Condò: “La Juventus è una delusione, Gattuso sulla scia di Simeone”

Paolo Condò (Sky Sport) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Sono stato uno strenuo sostenitore della necessità di ripartire. Lo stadio in questo momento è senza gente, ma speriamo di vederla presto. Napoli-Juventus? Il Napoli meritava di vincere nei 90′, Juventus una delusione. Tutti i discorsi sono aperti sull’incapacità di Sarri di entrare nella Juventus così come entrò nel Napoli. Nel momento in cui la Juventus viene da 8 scudetti, il calcolo della dirigenza della Juventus è stato “Mal che vada vinciamo un altro scudetto, proviamo a vedere come va a finire in Europa”. Perlomeno lo scudetto è necessario, per non rendere la stagione disastrosa. Gattuso? Ho sentito tante cose giustissime sul suo conto. È una persona straordinaria. Come tecnico sta crescendo sulla scia di Simeone. È difensivo, ma propone anche con le ripartenze da dietro. Con il Barcellona ha giocato una grande partita. Ho visto un Napoli sbagliato contro l’Inter, ma molto meglio contro la Juventus. Sicuramente adesso a Gattuso verrà prolungato il contratto, dal punto di vista umano una persona di quella schiettezza e capacità, è necessario al Napoli”.