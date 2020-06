Chiariello: “Un contagio emotivo non lo si può strumentalizzare”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “I nuovi positivi non hanno una capacità di contagio come quelli precedenti, sostiene il professore Remuzzi. Il contagio c’è sempre, ma il famoso R0 è molto vicino. Se è vera questa tesi, l’assembramento post vittoria del Napoli che ha trovato nell’OMS parole di grande pesantezza, in realtà non è così grave come può sembrare a prima vista. Non eravamo in Lombardia, la Campania ha un contagiato al giorno su 6 mila tamponi. Come ha detto il sindaco, è vero che si sono abbracciati, ma erano tutti napoletani. Non bisogna abbassare la guardia, ma un contagio emotivo non lo si può strumentalizzare”.