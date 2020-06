UFFICIALE – Il Governo approva la “quarantena soft”. Firma di Speranza e Spadafora

Uno dei passaggi più importanti per la ripresa del calcio, senza alcun rischio d’interruzione, era la “quarantena soft”. Dopo il Cts lo aveva approvato in questi giorni, anche il Governo dà il via libero definitivo. Arrivano le firme del Ministro dello Sport Spadafora e della salute Speranza. In caso di positività, il calciatore o un membro dello staff viene messo in isolamento, il resto fare tamponi, anche il giorno della partita. Quindi una battaglia vinta dal presidente della Figc Gabriele Gravina, senza più le alternative play-off, play-out o l’algoritmo.

Fonte: Sky Sport 24