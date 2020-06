Tutti sui social: azzurri ed ex “insieme” dopo la vittoria in Coppa

La gioia dei giocatori azzurri esplode anche sui social. A partite da Insigne. «Si chiama Coppa Italia, ma oggi più che mai è la Coppa di tutti gli italiani. Dedicata a chi ha sofferto e a chi si è rialzato. A chi continua a lottare, contro il Coronavirus». Milik posta una sua foto e dedica in napoletano. «Oi vita, oi vita mia…che felicità! Forza Napoli». Anche Demme, uno degli ultimi arrivati ma anche uno dei primi ad essersi calato alla grande nel mondo Napoli ha postato una sua foto con la coppa all’interno dello spogliatoio azzurro con un netto «forza Napoli». Dai social arrivano anche i complimenti di un ex azzurro come Tonelli che non ha mai dimenticato lo spogliatoio del Napoli. «Ve lo meritate tutti, dal primo all’ultimo! Come sempre orgoglioso di voi. Grandi ragazzi». Discorso analogo anche per Maggio, oggi capitano del Benevento. «Così si vince!Tutti uniti! Complimenti ragazzi!». Anche Lavezzi, che aveva vinto in azzurro la coppa nel 2012, esulta «Complimenti campioni».

Fonte: Il Mattino