Top e flop dell’attacco azzurro, Calleti ancora in ombra

Callejon 6 -Gattuso lo preferisce a Politano, ma lo spagnolo non ha il solito passo per allungare il Napoli come potrebbe. Davanti non incide, dietro commette due errori inusuali nel palleggio. Soffre l’esuberanza di Alex Sandro. Sostituzione giusta.

Insigne 7,5 -Fa un lavoro enorme nella fase difensiva e mantiene la lucidità per essere pericoloso davanti. Tenta il gol “alla Del Piero” ma viene respinto dal palo. Ci riprova in movimento, bloccato da Buffon in tuffo. Trasforma il primo, pesantissimo, rigore. Alza la Coppa da capitano.



Mertens 6 – Notte senza lampi, votata alla sofferenza e con pochi palloni da lavorare. Il belga, fresco di rinnovo, prova a giocare di sponda e attende invano un inserimento che lo favorisca. Va in bianco, ma per una volta ci può stare. Fonte: CdS