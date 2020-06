SCAMPIA – Inaugurazione parco giochi per bambini del Lotto U

Quest’oggi presso Scampia è stato inaugurato il parco giochi per bambini in Via Largo Nicola Abbagnano. Nando Salvati, ex calciatore del Napoli, Casertana, Giugliano, nato nel Centro Sportivo Arciscampia di Napoli, è stato promotore di una bella iniziativa. Il suo sogno era fare un regalo al quartiere in cui vive oggi. Due mesi di lavoro (dal 9 Aprile e dunque in periodo lockdown) li ha impegnati per dare lustro ad un piccolo parco che oggi diventa un punto di riferimento per i bambini della zona (Scampia via Largo Nicola Abbagnano l’8 U), oltre che gioia per loro. Il parco è stato pulito, ristrutturato, dotato di erba sintetica, oggetto di manutenzione e dotato di giostre, fonte di attrazione per i più piccoli. Il ruolo della Fondazione Cannavaro-Ferrara è stato molto importante in quanto la stessa si è fatta carico della donazione di due giostre per i bambini. Vincenzo Ferrara direttore della stessa era presente all’inaugurazione insieme ad Antonio Piccolo, presidente dell’Arciscampia, stato ospite della manifestazione e che ha seguito molto da vicino l’organizzazione, essendo il presidente un punto di riferimento della zona. Presenti anche l’ex calciatore Giuseppe Vives, il classe 2002 del Napoli Primavera Vincenzo Potenza e il difensore del Torino e dell’Italia Armando Izzo che ha promesso altre giostrine per i ragazzi del quartiere.

Add Stampa Fondazione Cannavaro/Ferrara

Valeria Grasso

Fotogallery Grasso/Sacco