Ranieri Guerra, OMS, bacchetta Napoli: “Immagini che fanno male!”

Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms, è intervenuto durante la trasmissione Agorà su Rai 3 per parlare dei festeggiamenti avvenuti a Napoli. Le sue parole sono dure, ma probabilmente ci si dimentica di quanto sia stata diligente la città nel periodo buio del lockdown e di quanto, il numero basso di contagi, sia proprio dovuto al suo totale rispetto delle regole. “Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l’incidenza del virus è più bassa che altrove. Fa male vedere queste immagini. Ricordo quanto ha contato la partita dell’Atalanta all’inizio dell’epidemia in Lombardia nella diffusione dei contagi. Non vorrei che si ripetesse proprio ora, che il Comitato Tecnico Scientifico ha cercato di accogliere le proposte della FIGC per non limitare del tutto il gioco del calcio, come da scienza e coscienza medica sarebbe suggerito”.