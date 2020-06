Nobili:”C’è qualcuno che vuole ancora fermare il campionato,le polemiche non fanno bene”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luciano Nobili, ItaliaViva:

“Ho simpatia per il Napoli, da tifoso della Roma. Spero che tra le due tifoserie si possa tornare all’amicizia di un tempo, sarebbe utile per tutti. Sono contento che il Napoli abbia vinto. Modifica al regolamento? C’è qualcuno che vuole ancora fermare il campionato, nonostante la ripartenza sia un successo straordinario. L’altro ieri e ieri qualcuno ha provato a fermare ancora una volta il campionato, si è voluto strumentalizzare il pronunciamento del CTS. Via libera alla quarantena soft? Chi lavora per lo sport italiano, dovrebbe lavorare affinché vada bene. Le polemiche non ci fanno bene, ieri ho parlato con le autorità coinvolte ed ho tratto la rassicurazione che nella giornata di oggi avremmo visto la luce, avremmo trovato una soluzione con uno strumento di interpretazione che chiarisce che una quarantena così come prevista all’inizio non ci sarà. Si sta facendo un buon lavoro, penso che tra oggi e domani ce la facciamo a dare il via libera. Sto vigilando e facendo la mia piccola parte affinché questo avvenga. Successivamente ci concentreremo sul prossimo step: portare gente allo stadio”.