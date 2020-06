Meret ha regolato il conto aperto che aveva con Ronaldo

Meret lo aveva da quando nella gara della stagione scorsa aveva preso un cartellino rosso per uno scontro con il portoghese al limite dell’area. E quella di ieri è stata la serata della rivincita per Meret che per due volte ha sbattuto la porta in faccia a CR7: prima con una bel balzo a inizio gara e poi con un’uscita pulitissima a strappare il pallone dai piedi dell’attaccante juventino. «Contro la Juventus abbiamo dato tutto e sono molto orgoglioso di far parte questo gruppo. Anche il presidente e Gattuso ci hanno detto di essere orgogliosi di noi». La sfida nella sfida, quella contro Buffon, suo idolo di infanzia e protagonista nella porta della Juventus con almeno 4 parate decisive nella finale di ieri sera. Dopo i rigori il lungo abbraccio tra i due, che in un certo senso sancisce quasi una sorta di passaggio di consegne tra il giovane che avanza e l’icona del calcio italiano che si avvia sul viale del tramonto della sua carriera. «Gigi è ancora il numero uno e lo ha dimostrato: per me è un onore giocare partite come questo contro un campione come lui che per altro è stato ed è tutt’ora il mio idolo».Fonte: Il Mattino