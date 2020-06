Liga: Benzema trascina il Real, Asensio torna al goal dopo quasi 2 anni

Ore 19:30

Alaves-Real Sociedad 2-0 Sainz (A) 56′, Aguirregabiria (A) 96′

Ore 22:00

Real Madrid-Valencia 3-0 Benzema (R) 61′ 87′, Asensio (R) 74′

Alaves-Real Sociedad. La prima occasione del match capita sui piedi di Januzaj che dal limite calcia a giro mancando il bersaglio di poco. Al 25′ Oyarzabal supera il diretto marcatore e con un missile cerca il vantaggio ospite ma Jimenez in tuffo respinge. Nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nella seconda frazione Borja Sainz riceve la sfera nell’area piccola e da pochi passi non perdona per l‘1-0. Al 71′ Rioja cerca il raddoppio ma Remiro in volo si dimostra provvidenziale. Nel finale di gara arriva il raddoppio dei padroni di casa con Aguirregabiria che insacca nell’angolino per il definitivo 2-0.

Real Madrid-Valencia. La prima occasione arriva al 12′ col tentativo a giro di Eden Hazard ma Cillessen in tuffo respinge il tiro dell’ex Chelsea. Al 21′ però gli ospiti passano in vantaggio col missile di Rodrigo che si insacca sotto al sette ma l’arbitro annulla per offside con l’ausilio del VAR. Al 30′ Carvajal entra in area dalla destra e calcia a incrociare sul palo lontano ma Cillessen respinge in corner. Nel finale di tempo la sfida non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo a reti bianche. Nella ripresa arriva il vantaggio madridista con la precisa rasoiata di Karim Benzema che sfrutta l’assist illuminante di Hazard, al 66′ Modric cerca il raddoppio ma Cillessen in volo evita guai seri. Al 74′ il bis blanco arriva col meraviglioso tiro al volo di Marco Asensio, lo spagnolo non segnava in Liga dal 22 settembre 2018 contro l’Espanyol al Bernabeu a causa dei lunghi infortuni. Nel finale arriva il tris madridista con la doppietta di Benzema che riceve proprio da Asensio e con in siluro sotto al sette chiude la sfida sul definitivo 3-0 blanco.

Classifica

Barcellona 64-Real Madrid 62-Siviglia 51-Atletico Madrid 49-Real Sociedad 47-Getafe 47-Villarreal 44-Valencia 43-Granada 42-Athletic Bilbao 39-Osasuna 35-Levante 35-Alavés 35-Betis 34-Valladolid 33-Eibar 28-Celta Vigo 27-Mallorca 25-Espanyol 24- Leganés 23

A cura di Emilio Quintieri