Il Mattino – Attacco sotto tono, meglio il secondo tempo. I voti

Se vogliamo trovare un reparto dove ci sono più frizzantezza e giocate sublimi, questo è l’attacco; questo però ieri nella finale vinta di Coppa Italia del Napoli ha un pò deluso ed infatti i voti del giornale IL MATTINO, sono i seguenti:

5 CALLEJON

Si muove tanto, segue Ronaldo quasi a uomo per larghi tratti. Perde lucidità in fase di impostazione con due errori nella trequarti azzurra che potrebbero esser letali.

5,5 MERTENS

Nessun fuoco d’artificio per festeggiare il rinnovo: nella prima parte di frazione si vede poco. Non ha mai la palla per calciare a rete, si rende utile in qualche rientro.

6,5 INSIGNE

Sempre uno dei più attivi, con la punizione del 24’ centra il palo ma poi è un continuo correre su e giù Tanto sacrificio, pochi veri lampi. Ma cuore e impegno da capitano.