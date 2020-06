Il gol più bello di Dries? Gli altri due anni in azzurro decisi in quarantena

Dries Mertens non ha segnato stavolta.…….«Abbiamo dato tutto per fare qualcosa di speciale. Siamo tutti rimasti a Napoli per lavorare, il mister e lo staff ci hanno dato tutto: questo trionfo nasce durante la quarantena». Il gol più bello è stata la firma per altri due anni con il Napoli. «Il rinnovo del contratto? Ho pensato tanto. Ma qui cè un gruppo, l’allenatore e il suo staff è spettacolare. E poi cè la città –ha spiegato Mertens ai microfoni della Rai-. In quarantena ero in vacanza, io stavo bene, già lì avevo firmato il contratto».

Un amore tra le parti scatenatosi in giornata sui social. «Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!», il tweet di De Laurentiis ieri nel primo pomeriggio aveva ufficializzato la firma con il Napoli di un biennale fino al 2022, con opzione per il terzo anno. «Ciro» si lega praticamente a vita con il Napoli, una scelta di cuore, come testimoniato dal video pubblicato sul suo profilo twitter subito dopo l’annuncio del presidente azzurro.



«Darò per te tutto me stesso fino all’ultimo giorno per rimanere nella storia di questa squadra e di questa città come il miglior goleador di tutti i tempi. Io goleador? Chi l’avrebbe mai detto, ma non è finita qui, la nostra storia continua. Un saluto Ciro Dries Mertens », il passaggio finale del suo messaggio d’amore a Napoli e ai napoletani. «Napoli, ancora non ci posso credere, dal primo giorno che sono arrivato mi hai coccolato, mi hai mostrato delle parti di te fantastiche, mi hai fatto conoscere delle persone fantastiche. Per me e la mia famiglia sei diventata subito la nostra casa». E ancora: «L’unica maniera per ripagare tanto amore era indossare la maglia azzurra e fare gol, tanti gol, una valanga di gol. Mi dispiace per le persone che non amano Napoli perché non hanno visto ciò che ho visto io. Chi invece ama Napoli, come me, sa che è un amore che durerà per tutta la vita».



Gli ultimi dettagli messi a posto nel ritiro del Napoli dove c’era il suo entourage con l’agente Francis: «Vedi Napoli e poi muori, altri due anni di contratto, congratulazioni». Ieri poi nell’hotel in ritiro a Roma la stretta di mano con il presidente De Laurentiis e l’ufficializzazione dell’intesa e la foto sorridente con il presidente, il vice presidente Edo De Laurentiis, l’amministratore delegato Chiavelli e il direttore sportivo Giuntoli. Una trattativa arrivata a buon fine per la volontà forte del Napoli di tenerlo e per la sua grande voglia di continuare a giocare in maglia azzurra: la firma è arrivata poco dopo un momento storico per lui, il gol numero 122, quello realizzato all’Inter nella semifinale di coppa Italia che è valso agli azzurri la finale e lo ha fatto diventare il bomber del Napoli di tutti i tempi. Un biennale da 4 milioni all’anno più bonus e un bonus di due milioni alla firma: queste le cifre dell’accordo sancito con il club azzurro. In questi mesi si era prospettata per il belga anche la soluzione Inter ma la scelta è ricaduta su Napoli, un amore che continua: Dries arrivò nell’estate del 2013, questo per lui è stato il settimo anno ma non è arrivata la separazione, anzi l’amore è stato rinnovato almeno per due anni e anche un possibile futuro da dirigente. Fonte: Il Mattino