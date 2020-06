L’ex AD del Milan, attualmente al Monza, Adriano Galliani ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla vittoria del Napoli di Gattuso in Coppa Italia ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Complimenti a Gennaro Gattuso, sono felice per lui. Ieri sera ai calci di rigore ho esultato quasi come se fosse la notte di Manchester”.