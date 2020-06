Dopo la vittoria del Napoli in Coppa Italia contro la Juventus ai calci di rigore inizia la festa dei tifosi azzurri. All’ esterno del San Paolo è stato esposto uno striscione per non dimenticare tutte le vittime colpite da Covid19. Ecco le parole: “Il cuore batte forte… In Silenzio per rispetto della morte”, firma Ultras Napoli 1972, uno dei gruppi della Curva B.