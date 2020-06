De Laurentiis: «Grazie a Gattuso le multe sono solo un brutto ricordo»

A fine partita il presidente azzurro ha parlato in conferenza stampa dell’argomento multe ed è arrivata da parte sua la schiarita sulla situazione spinosa degli ultimi mesi. «L’era di Gattuso ha cancellato quella precedente. Non stiamo parlando delle multe, è un argomento che ho rimosso grazie al lavoro di Gattuso». La vittoria della coppa Italia, la sesta della storia azzurra, la terza dell’era De Laurentiis è servita a compattare al massimo l’ambiente con le parole distensive del presidente su uno degli argomenti più scottanti, quello relativo alle multe per il rifiuto degli azzurri di tornare in ritiro dopo il match di Champions League con il Salisburgo.

Fonte: Il Mattino