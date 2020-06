Chiariello: “Siamo tornati a vivere con emozioni vere”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Il Napoli vince la Coppa Italia ed i tifosi scendono in piazza per festeggiare. I napoletani hanno gioito talmente tanto che è stata un’esplosione così forte di gioia, di desiderio di condividere un’emozione così grande, che si sono dimenticati di ogni regola. Cortei, piazze assalite, assembramenti. Sono stati fuori da ogni logica, ma se riapriamo al calcio, se riapriamo all’emozione, qualche dazio dobbiamo pur pagarlo. Salvini non vede l’ora di dire che hanno rotto le scatole per la sua foto senza mascherina e poi a Napoli succede questo poco. Per l’amore, per la vita, si può anche correre qualche rischio. Sarà sbagliato e pesante, ma siamo tornati a vivere con emozioni vere. Quelli da su che ci criticano sono gli stessi che fanno gli aperitivi ai Navigli”.