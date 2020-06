CdS – Quelli della panchina: tre su cinque al top

Nella vittoriosa finale di Coppa Italia disputata contro la Juventus , tutti i giocatori del Napoli si sono fatti trovare pronti compresi coloro che sono partiti dalla panchina,ecco le pagelle:

Hysaj (36’ st) 6 -Entra per dare il cambio a Mario Rui e porta a termine la missione.

Politano (22’ st) 6,5 -Si presenta subito con un sinistro insidioso dal limite, ci riprova di testa, regala una mezz’ora di sostanza e contenuti, aggiungendo colpi e qualità.

Allan (35’ st) 6 – Concede il cambio allo spagnolo, sfinito.

Elmas (43’ st) 6,5 -Altro ingresso pieno di pepe. Va via in dribbling, dimostra un altro passo. Colpisce il palo in mischia e in pieno recupero. C’è anche la sua firma sulla Coppa Italia.

Milik (22’ st) 6,5 -Il polacco aggiunge fisicità e presenza. Si divora subito un’occasione senza approfittare del buco concesso dalla Juve. Spiazza Buffon e infila l’ultimo rigore, quello che vale la Coppa Italia.