Cds – I top della difesa azzurra, KK in versione “monstre”

Le pagelle della difesa azzurra della finale disputata contro la Juventus , dove tutti hanno dato il massimo , ma uno su tutti si è contraddistinto:

Meret 7,5 -E’ pronto sul destro in avvio di Ronaldo e ancora di più per due volte in uscita bassa, anticipando Alex Sandro e poi di nuovo il portoghese, lanciato in campo aperto. Bravissimo a intuire l’angolo di tiro dagli undici metri di Dybala. Quella prodezza consegna mezza Coppa Italia al Napoli.



Di Lorenzo 7 -Tiene bene la marcatura su Ronaldo, non gli concede spazio per sganciare o trovare spazio per il tiro. L’ex Empoli non molla di un centimetro sino alla fine.



Maksimovic 7,5 – L’ex difensore del Toro, in crescita esponenziale, sembra imbattibile nel gioco aereo: di testa le prende tutte. Ci prova anche alla fine, quando impegna Buffon sull’angolo calciato da Politano.



Koulibaly 8 – Il gigante senegalese scherza con chiunque gli capiti a tiro. Ronaldo, Dybala e Douglas Costa lo trovano sempre pronto. Interventi, scivolate e chiusure. Non sbaglia un intervento, mai falloso. Non è una partita da scudetto, ma vale un trofeo e consente a Gattuso di assorbire la pressione iniziale dei bianconeri.



Mario Rui 6,5 -Mica facile guardarsi da Douglas Costa e Cuadrado. Il piccolo portoghese tiene con spirito di sacrificio e la solita disciplina tattica.