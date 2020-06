CdS: a centrocampo Demme “trottolino amoroso”

Demme 7 -Il trottolino italo-tedesco con un occhio controlla Dybala nei pressi dell’area e con l’altro distribuisce palloni con semplicità. Uno o due tocchi e via. Gioco pulito, essenziale. E’ sempre dentro la partita.



Fabian Ruiz 6,5 -Ringhio lo sistema sul centro-destra per rendere possibile la convivenza con Zielinski, ma la sensazione è che per un tempo fatichi a illuminare il gioco come potrebbe perché deve portare palla sul mancino e Matuidi non glielo consente in modo facile. Nella ripresa si libera e sale di tono, tenta il tiro da fuori e il suo sinistro spaventa Buffon. Buona resistenza.



Zielinski 6 -Contrasta Bentancur, guadagna la punizione da cui nasce il palo colpito da Insigne. Lavoro oscuro, ma prezioso. Ci mette il suo fisico per quasi novanta minuti.