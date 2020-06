La vittoria del Napoli in CoppaItalia ha dato entusiasmo a tutti e in molti hanno festeggiato il trionfo della squadra partenopea. A Caserta però non la pensano così. Infatti nella notte dei ragazzi mentre stavano festeggiando vicino al monumento dei Caduti, intonando cori anti-Juve, sono stati aggrediti da dei tifosi della Casertana. Che non volevano si tifassero altre squadre a Caserta, ed è partita una violenta rissa che per fortuna non è sfociata in una tragedia.