Callejon gioca la 300^ da titolare in azzurro: Pianto liberatorio nel finale

La 300^ partita da titolare nel Napoli è stata piena di emozioni per José Maria Callejon. Lo spagnolo parte dall’inizio, dopo l’esclusione contro l’Inter (a vantaggio di Politano, che lo ha sostituito in Finale al 66′), c’è stata una reazione. Non è stata la miglior partita dell’ex Real Madrid ma il finale non poteva essere più dolce. José esce al 66′, appunto, per far posto a Politano e si siede in panchina con i compagni. Al triplice fischio i 90 minuti regolamentari terminano a reti bianche. I partenopei avevano avuto nei minuti finali l’occasionissima con Maksimovic ed Elmas ma un Buffon in serata di grazia aveva chiuso lo specchio.

Arrivano quindi, secondo il nuovo regolamento post Covid-19, i calci di rigore e non i supplementari. La Juve parte malissimo con gli errori di Dybala (grande respinta di Meret) e il siluro alle stella di Danilo, mentre il Napoli non sbaglia con Capitan Insigne e Politano per il 2-0 dagli undici metri. la Juve prova a reagire con Bonucci e Ramsey ma anche Maksimovic e Milik sono glaciali e gli azzurri conquistano la Coppa. Callejon assiste ai rigori in disparte per poi esplodere in un pianto liberatorio alla rete di Milik.