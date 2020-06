Ascolti Rai, è record di telespettatori per Napoli/Juventus

L’Italia aveva bisogno di calcio, probabilmente. Perchè fa parte della sua storia, perchè è sinonimo di quella decantata normalità a cui anela dopo un periodo difficile, non ancora del tutto superato. Per questo e per il fascino di una classica del mondo del pallone italiano, come Napoli/Juventus, ieri sera in tantissimi erano davanti alla TV. Si tratta, infatti, di ascolti record per la gara tra gli azzurri ed i bianconeri. Sono stati 10milioni202mila i telespettatori (con uno share del 40%) che hanno seguito la finale di Coppa Italia. Straordinari anche i risultati dei pre e post partita trasmessi su Rai Uno.