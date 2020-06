UFFICIALE – L’Europa League si giocherà in Germania

Anche per la seconda competizione del continente la decisione ora è ufficiale. Stesso discorso: la formula sarà una Final Eight, con sede in Germania tra il 10 e il 21 agosto. Prima però si ripartirà dagli ottavi: sei ancora i match da disputare per quanto riguarda il ritorno (Copenaghen-Basaksehir, Wolverhampton-Olympiakos, Bayer Leverkusen-Rangers, Shakhtar-Wolfsburg, Basilea-Eintracht e Manchester United-LASK). Discorso diverso per Inter-Getafe e Roma-Siviglia, le cui sfide di andata non sono mai state giocate e saranno già in partita secca, in sede ancora da confermare. Le partite si giocheranno il 5 e il 6 agosto su due orari: ora 18.55 e ore 21. Poi il via alla Final Eight: quarti il 10 e 11 agosto. Semifinali il 16 e 17 agosto. Finalissima a Colonia il 21 agosto. Tutte le partite inizieranno alle ore 21. E a proposito di città: oltre a Colonia saranno Duisburg, Gelsenkirchen e Düsseldorf ad ospitare la Final Eight. Danzica, sede originaria della finale, è stata spostata al 2021 e, come nel caso della Champions, slittano tutte le altre programmate: Siviglia va al 2022 e Budapest al 2023.

Fonte: sport.sky.it