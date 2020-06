Nei giorni scorsi se ne parlava come possibili date per la Champions League, oggi arriva anche l’ufficialità da parte dell’Uefa. Il Napoli giocherà l’8 Agosto contro il Barcellona, ma non si sa ancora la sede precisa della sfida. Ecco il resto del programma, dai quarti in poi si disputeranno i match a Lisbona.

7-8 agosto: ritorno ottavi di finale (sedi da confermare)

12-15 agosto: quarti di finale (Lisbona)

18-19 agosto: semifinali (Lisbona)

23 agosto: finale (Lisbona)

Fonte: uefa.com