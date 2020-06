UEFA: Supercoppa Europea a Budapest, da rivedere anche i sorteggi

Supercoppa assegnata a Budapest

MILANO – La finale di Supercoppa Europea si svolgerà il 24 settembre alla Puskas Arena di Budapest. Sarà quello il match che aprirà la stagione 2020-21. Mentre la Uefa non intende organizzare un sorteggio-show come quello che per anni ha programmato a Montecarlo a fine agosto. Un sorteggio naturalmente ci sarà, ma a Nyon e in tono “minore“. Magari si terrà a inizio ottobre visto che le coppe europee inizieranno nella seconda metà del mese (la Champions martedì 20). Fonte: CdS