SERIE B – In vista dell’Ascoli probabile panchina per Gaetano

Quest’oggi non si gioca solo la Premier League, la Bundesliga e la finale di Coppa Italia, ma ritorna ufficialmente la serie B con il recupero di campionato Ascoli-Cremonese. Una partita che però potrebbe non vedere dall’inizio il classe 2000 Gaetano, panchina per l’ex Napoli Primavera. Per i padroni di casa invece in attacco Scamacca giocatore proveniente del vivaio della Roma.

Fonte: Giancarlo Febbro e Massimo Malfatto CdS