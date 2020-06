Serie B – Ascoli-Cremonese: I grigiorossi calano il tris al Del Duca

Ore 18:30

Ascoli-Cremonese 1-3 Padoin (C) aut. 18′, Palombi (C) 22′, Morosini (A) 38′, Andreoni (C) aut. 59′

ASCOLI (4-3-3): Leali, Pucino (Andreoni 31′), Brosco, Gravillon (Ranieri 31′), Padoin, Eramo (Intinacelli 82′), Petrucci, Cavion, Morosini (D’Agostino 66′), Trotta (Scamacca 46′), Ninkovic. A disposizione: Marchegiani, Ranieri, Andreoni, Sernicola, Maurizii, Valentini, Pinto, Troiano, Brlek, D’Agostino, Scamacca, Intinacelli. Allenatore: Abascal.

CREMONESE (4-3-3): Ravaglia, Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crscenzi, Deli (Gustafsson 46′), Castagnetti, Valzania (Zortea 85′), Palombi (Celar 73′), Ciofani (Ceravolo 85′), Parigini (Arini 79′). A disposizione: Volpe, De Bono, Claiton, Zortea, Mogos, Guastafsson, Boultam, Gaetano, Arini, Ceravolo, Celar. Allenatore: Bisoli.

Arbitro: Minelli.

Ammoniti: Eramo (A) 43′, Deli (C) 45’+1′, Palombi (A) 53′, Petrucci (A) 75′, Valzania (C) 76′, Arini (C) 87′

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. Dopo una iniziale fase di studio la sfida si sblocca il 18′ con la sfortunata deviazione aerea di Padoin che beffa il proprio portiere sul cross teso di Castagnetti, passano 4 minuti e arriva il raddoppio grigiorosso col missile di Palombi che si insacca sotto al sete. Al 38′ l’Ascoli accorcia le distanze con la precisa rasoiata di Morosini che vale il 2-1 che chiude i primi 45 minuti di gioco.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il tris ospite con la seconda autorete di giornata, stavolta tocca ad Andreoni trafiggere il proprio portiere dopo aver malamente svirgolato il pallone nel tentativo di liberare l’area. Al 65′ Parigini si invola verso il portiere e arrivato in area calcia a botta sicura sfiorando però la traversa, al 71′ Padoin crossa in area serve D’Agostino che di testa sfiora il palo. Nel finale non arriva la reazione bianconera così al triplice fischio la Cremonese si aggiudica la contesa.

Classifica

Benevento 69-Crotone 49-Frosinone 47-Pordenone 45-Spezia 44-Cittadella 43-Salernitana 42-Chievo 41-Empoli 40-Entella 38-Pisa 36-Perugia 36-Juve Stabia 36-Pescara 35-Cremonese 33-Ascoli 32-Venezia 32-Cosenza 24-Trapani 25-Livorno 18

A cura di Emilio Quintieri