Schermi accesi, Maria Mazza è pronta per la finale

Dal Lungomare alla City, dove come sempre saranno accesi gli schermi di Trattoria Medina. In prima fila ci sarà Maria Mazza, tifosissima del Napoli, ma anche abbastanza scaramantica. «Di sicuro vedrò la partita con il mio compagno. Condividiamo questa grandissima passione per il Napoli e quando non è allo stadio vediamo sempre la partita insieme. Probabilmente si unirà a noi anche qualche altro amico». Schermi già pronti anche da 1000 gourmet sulle scale di via San Pasquale e da Kiss Kiss Bang Bang a via Cappella Vecchia. Fonte: Il Mattino.