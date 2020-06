Barça-Napoli l’8 agosto: Ecco le date di quarti, semifinali e finale

Sempre più chiara la situazione che riguarda la Champions League, competizione che vedrà impegnato il Napoli ancora contro il Barcellona. La gara di ritorno degli Ottavi di finale si giocherà l’8 agosto prossimo, proprio al Camp Nou ma senza pubblico. Il giorno prima, invece, la Juventus giocherà in casa il ritorno contro il Lione. Confermata la sede anche per gli altri ottavi ancora in corso con le squadre che giocheranno in casa come da programma prima di volare verso Lisbona qualche giorno più tardi.

Proprio in Portogallo, infatti, come riportato da Sky Sport, si giocherà la Final Eight che vedrà protagoniste le squadre capaci di passare il turno. Quarti di finale il 12-13-14 e 15 agosto, semifinali in programma il 18 e 19 agosto, finale il 23 agosto. Tutta la competizione si giocherà in due diversi stadi e con gare ad eliminazione diretta. Fonte: Il Mattino