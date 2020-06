LIVE COPPA ITALIA – Napoli-Juventus, gli azzurri sono arrivati allo stadio Olimpico

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Doveri; Ass1: Paganessi; Ass2: Alassio; IV: Calvarese; VAR: Irrati; AVAR: Schenone

19,12 – L’arrivo del Napoli allo stadio Olimpico

18,55 – Secondo il collega di Sky Massimo Ugolini per l’attacco Callejon sarebbe avanti per Politano. Per quanto riguarda Mertens non è al 100%, ma dovrebbe farcela, giocherà con delle scarpette avute da alcuni suoi amici. Infine Mario Rui e Fabian Ruiz in vantaggio su Hysaj e Elmas.

Questa sera alle ore 21,00 allo stadio Olimpico di Roma, a porte chiuse, si giocherà la finale di Coppa Italia tra il Napoli e la Juventus. Gli azzurri cercheranno di completare l’opera, dopo aver eliminato Lazio ai quarti e l’Inter in semifinale. Certa l’assenza di Lobotka. I bianconeri invece punteranno sul riscatto dopo la sconfitta contro i biancocelesti in Supercoppa italiana e si auspica una serata sì dei suoi attaccanti. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale sull’andamento della partita.

La Redazione