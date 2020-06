Liga: L’Atletico Madrid asfalta l’Osasuna, pari nelle altre sfide

Ore 19:30

Eibar-Athletic Bilbao 2-2 R. Garcia (A) rig. 8′, Kike (E) 19′, Orellana (E) rig. 78′, Villalibre (A) 81′

Valladolid-Celta Vigo 0-0

Ore 22:00

Osasuna-Atletico Madrid 0-5 Joao Felix (A) 27′ 56′, Llorente (A) 79′, Morata (A) 84′, Carrasco (A) 88′

Eibar-Athletic Bilbao. La sfida si sblocca all’8′ col calcio di rigore trasformato da Raul Garcia, la replica dei padroni di casa arriva al 19′ col pareggio di Kike grazie a un preciso colpo di testa. Nel finale di tempo Pedro Leon cerca gloria personale ma la sua conclusione a giro termina a lato di un soffio così al duplice fischio si va a riposo in parità. Nei secondi 45 minuti i padroni di casa alzano il ritmo alla ricerca del vantaggio e al 78′ si guadagnano un penalty che Orellana trasforma per il sorpasso degli armeros, nel finale arriva il pareggio ospite col bellissimo tiro di Villalibre che fissa il punteggio sul definitivo 2-2.

Valladolid-Celta Vigo. Il primo brivido arriva al 14′ col missile di Sergio Guardiola alto di pochissimo da fuori area. Al 28′ Olaza aggancia la sfera in area e calcia verso l’angolino mancando il bersaglio non di molto. Nel finale di tempo Smolov calcia a giro ma il tiro del giocatore ospite esce di un niente chiudendo il primo tempo senza reti. Nella ripresa il Celta cerca il vantaggio e al 71′ i galiziani si procurano un calcio di rigore che Aspas spreca facendosi ipnotizzare da Masip. Nel finale di gara la sfida non si sblocca così al triplice fischio tutti negli spogliatoi in parità.

Osasuna-Atletico Madrid. La prima emozione arriva al 10′ con l’incornata di Diego Costa alto di pochissimo sopra la traversa. I colchonros si portano in vantaggio al 27′ col bellissimo tiro sotto al sette del baby-talento Joao Felix. Al 35′ Roberto Torres cerca il pareggio ma in scivolata un avversario si oppone in extremis chiudendo così i primi 45 minuti col vantaggio madrileno. Nella ripresa arriva la doppietta dell’ex Benfica dopo una delle sue solite grandi giocate al 56′. I ragazzi di Simeone dominano il match e al 79′ concedono il tris con Marcos Llorente che al termine di una splendida azione personale realizza l 3-0. All’84’ c’è tempo anche per il poker con la rasoiata a fil di palo di Alvaro Morata, passano altri 4 minuti e arriva il pokerissimo a firma di Carrasco per il definitivo 5-0.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Barcellona 64-Real Madrid 59-Siviglia 51-Atletico Madrid 49-Real Sociedad 47-Getafe 47-Villarreal 44-Valencia 43-Granada 42-Athletic Bilbao 39-Osasuna 35-Levante 35-Betis 34-Valladolid 33-Alavés 32-Eibar 28-Celta Vigo 27-Mallorca 25-Espanyol 24- Leganés 23

A cura di Emilio Quintieri