L’ex rettore Trombetti: “Simulerò una curva da stadio…per lo spettacolo”

Per informazioni rivolgersi all’ex rettore della Federico II Guido Trombetti che con fermezza rassicura tutti. «Di sicuro la vedrò da casa. Ovvero come sempre sul mio divano». Come a dire: guai a chi si muove dal solito posto. «Certo, spero di riuscire ad organizzarmi con qualche amico, così almeno proveremo a simulare una parvenza di curva da stadio. Ma d’altra parte non ci sono altre possibilità: il calcio senza pubblico è un’anatra zoppa. Il pubblico non è addizionale, ma parte dello spettacolo».

Fonte: Il Mattino.